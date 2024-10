‘Mendicino Rinasce’ scarica Luciani dopo passaggio al Pd: “Nostro è gruppo civico, non rappresenta più movimento”

“Considerata la personale decisione del consigliere di minoranza del Comune di Mendicino Luciano Luciani di aderire al Pd di Mendicino (Cs);

Considerato che la maggior parte dei componenti il gruppo “Mendicino Rinasce” nonché i sostenitori e i candidati alle scorse elezioni amministrative del giugno 2024 della lista “Mendicino Rinasce” sono venuti a conoscenza della decisione del consigliere Luciano Luciani dalla stampa e dai social;

Considerato che il consigliere di minoranza Luciano Luciani non ha comunicato, per certa, al gruppo “Mendicino Rinasce” tale personale decisione nei tempi e nelle fasi concordati nella riunione del 14.09.2024;

Considerato che i sostenitori e i candidati non si sentono più rappresentati dal consigliere Luciano Luciani all’interno del Consiglio comunale;

Tutto quanto sopra CONSIDERATO il gruppo ‘Mendicino Rinasce’ prende le distanze dalla personale scelta di Luciano Luciani, in quanto il movimento è nato come movimento civico con posizioni distanti e diverse da quelle dei partiti tradizionali. Princìpi e posizioni confermati anche in campagna elettorale. Nove dei dodici candidati del gruppo ‘Mendicino Rinasce’, riunitisi in data 27.09.2024 non riconosce più il consigliere Luciano Luciani come espressione, leader e rappresentante del movimento in seno al Consiglio comunale di Mendicino e per tale motivo ne chiede le dimissioni in quanto eletto non come espressione del Pd”.

E’ quanto si legge in una nota dei candidati e i sostenitori del gruppo “Mendicino Rinasce”.