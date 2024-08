“Prendersi cura di chi si prende cura”, a Camigliatello Silano stage formativo a cura dell’istituto comprensivo di Curinga

Quest’anno il Collegio Docenti dell’I.C. Curinga vuole riprendere il nuovo anno scolastico con uno stage formativo di due giorni presso Camigliatello silano per prenderci cura di noi stessi.

La cura, la buona relazione, l’ascolto, lo stare insieme sono gli elementi fondanti di questi due giorni dedicati ad un tempo in cui docenti e dirigente vogliamo dedicare a noi stessi, fuori dalle mura scolastiche, a diretto contatto con la natura e con i benefici che apporta. Sarà un tempo lento dedicato a noi stessi, per fare quello che a scuola spesso trascuriamo: incontrarci, guardarci negli occhi, ascoltarci, avere cura l’uno dell’altro. Abbiamo bisogno della “cura” intesa come benessere fisico e mentale da dedicare a noi stessi per alimentarci di energia positiva ed emozionale imprescindibile per la ripartenza del nuovo anno scolastico.

L’idea è nata nell’ultimo Collegio di giugno, quando ci siamo detti: cosa possiamo fare per noi stessi? Per non sentirci stretti ed esausti? Vogliamo condividere insieme un momento formativo ed emozionale che ci appartenga?

Così prende forma questo soggiorno in Sila, che ci apprestiamo a vivere fuori dal setting scolastico, attraverso un cammino alternativo costituito da momenti di formazione cognitiva ma contestualmente anche da momenti di consapevolezza, grazie alla pratica della Mindfulness.

L’occasione di uscire dalla scuola e chiedermi in che cosa investiamo quest’anno, io come dirigente l’ho ben chiara: costruire nuove alleanze con le famiglie e con la comunità sociale, a cui seguirà l’intera programmazione per l’anno scolastico nuovo, ricco di apprendimenti significativi e iniziative con il territorio.

Pur continuando a sposare il nostro progetto sociale di scuola desideriamo riservare un posto speciale a noi stessi che la scuola la viviamo ogni giorno con serietà, senso del dovere e abnegazione. Possiamo prenderci cura di studenti e famiglie com’è giusto che sia, soltanto se troviamo un tempo da dedicare anche al nostro benessere: sapere che il Dirigente c’è per i docenti e che i docenti ci sono per il Dirigente e tutti insieme intraprendere con i nostri studenti percorsi scolastici congeniali a ciascuno di loro, per farli appassionare allo studio, alla cultura , ma anche al senso di appartenenza e all’incontro.

Il programma formativo prevede dei percorsi all’interno della Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)

M4C1I2.1-2023-1222.

Il primo percorso è affidato allo Psicopedagogista Stefano Rossi, dal titolo ”Pensare insieme i nuovi labirinti digitali in cui il Relatore offrirà spunti interessanti ai docenti per coniugare il digitale con la creatività e l’intelligenza emotiva.

Il secondo percorso tenuto dalla Coeducatrice Ilenia Raffaele, “Mindfulness– Connessioni oltre il digitale”, all’insegna della consapevolezza di sé, con l’obiettivo di conoscere e star bene con sé stessi per stare bene con gli altri, e dell’ Amor Proprio, come base imprescindibile per ogni relazione sana, perché prenderci cura di noi implica il raggiungimento di un benessere psicofisico globale volto tra i vari benefici alla prevenzione del burnout.