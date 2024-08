Lutto a Cosenza, il cordoglio del sindaco Franz Caruso per la scomparsa del fratello del dirigente Francesco Azzato

“E’ con profonda commozione che ho appreso della scomparsa dell’ing.Egidio Azzato, fratello dell’ing.Francesco Azzato, dirigente dei settori urbanistica e mobilità e trasporti del Comune di Cosenza”. Lo afferma il Sindaco Franz Caruso esprimendo il suo più sincero cordoglio per la scomparsa del congiunto del dirigente comunale. “Insieme a tutta l’Amministrazione comunale sono vicino a Francesco Azzato e alla sua famiglia per il lutto da cui sono stati colpiti. In questo doloroso nome giungano loro le mie più sentite condoglianze, insieme a quelle dell’intera Amministrazione comunale di Palazzo dei Bruzi”.