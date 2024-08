Corigliano Rossano, in conferenza dei capigruppo il confronto sull’insediamento Baker Hughes al porto

Si è tenuta questa mattina la conferenza dei capigruppo presieduta dal presidente del Consiglio comunale Rosellina Madeo, a cui hanno partecipato il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, i vertici di Baker Hughes, collegati per via telematica, le associazioni di categoria, le rappresentanze della maggioranza e della minoranza, con l’obiettivo di affrontare la questione relativa all’insediamento industriale di Baker Hughes, tra gli investimenti più importanti presenti sul territorio.

Il presidente del Consiglio, Rosellina Madeo, ha evidenziato – si legge in un comunicato stampa dell’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio – il clima di grande cordialità e collaborazione manifestato nel corso dell’incontro con tutti i capigruppo e gli invitati impegnati a facilitare una discussione costruttiva. «Abbiamo seguito una linea condivisa. Tutti gli interventi sono stati allineati a quanto ci eravamo prefissati in sede di capigruppo» ha affermato Madeo, che ha dichiarato che l’assenza di alcuni movimenti e associazioni, come il Movimento per “Giù le Mani dal Porto” o altri, non è stata dettata da una volontà di esclusione, ma da una scelta metodologica volta a concentrare la discussione sui protagonisti direttamente interessati dall’insediamento. Per la Madeo sia Baker Hughes che l’Autorità Portuale hanno mostrato un atteggiamento collaborativo, rispondendo con puntualità alle domande tecniche poste durante la conferenza. Tuttavia, Madeo ha precisato che la politica non si è espressa in questa sede, rimandando le valutazioni a momenti successivi. «Dal punto di vista tecnico – ha concluso – mi ritengo soddisfatta del confronto, dal quale le posizioni emerse sono state quelle attese, senza sorprese>>.

Maggiore consapevolezza, acquisita nel corso della riunione, in merito alle procedure amministrative è stata apprezzata dal sindaco Flavio Stasi che ha detto: <<A seguito di questa conferenza, saremo tutti più consapevoli del progetto e delle procedure amministrative eseguite, e questo è positivo». Tra i temi critici evidenziati dal primo cittadino la mancanza di apertura da parte delle aziende coinvolte riguardo a modifiche significative al progetto e il problema di un’adeguata pianificazione del porto che non permette di concedere un quarto o un terzo del porto o comunque di assicurare un futuro sviluppo.

Il sindaco Stasi ha altresì sottolineato come le proposte avanzate dal Comune siano rimaste inascoltate. Stasi ha toccato anche il tema del ricorso al Capo dello Stato: una mossa dettata, a suo dire, da presunte violazioni procedurali nella gestione del progetto. Stasi ha apprezzato l’utilizzo dei poteri straordinari della Zona Economica Speciale (ZES), che richiedevano però la convocazione di una conferenza dei servizi per permettere agli enti coinvolti di esprimere un parere sull’autorizzazione unica ZES. «Il Comune avrebbe potuto esprimersi in quella sede, ma purtroppo ciò non è avvenuto» ha aggiunto.