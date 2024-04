Mandatoriccio, incendio ufficio postale: a breve la consegna del container

Il senatore di Fratelli d’Italia Ernesto Rapani ha ottenuto un importante riscontro da parte di Poste Italiane riguardo alla vicenda che ha colpito l’Ufficio Postale di Mandatoriccio, gravemente danneggiato da un incendio nei mesi scorsi.

Recependo le istanze della comunità, rappresentate dal Sindaco Vincenzo Grispino, il senatore Rapani ha sollecitato con forza l’accelerazione dei tempi per la messa in opera di una soluzione temporanea, al fine di evitare ulteriori disagi alla popolazione nell’accesso ai servizi essenziali.

Nella giornata di mercoledì 27 marzo, è giunta una comunicazione ufficiale da parte della Filiale di Castrovillari al Sindaco di Mandatoriccio circa la consegna, entro i prossimi 15 giorni, di un container che fungerà da Ufficio Postale temporaneo.

Il senatore Rapani ha espresso grande soddisfazione per la tempestiva risposta da parte di Poste Italiane, che contribuirà significativamente ad alleviare i disagi di un’intera comunità, colpita duramente dall’atto incendiario che ha distrutto i locali che ospitavano l’Ufficio Postale.

«La pronta risposta di Poste Italiane è un segno tangibile del loro impegno nel supportare le comunità colpite da eventi imprevisti come questo», ha dichiarato il senatore Rapani. «Questa soluzione temporanea rappresenta un passo importante verso il ripristino della normalità e della continuità dei servizi postali per i cittadini di Mandatoriccio. Continueremo a vigilare affinché l’assistenza alla comunità rimanga una priorità assoluta».