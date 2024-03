Progetti per lo spostamento delle Autolinee a Vaglio Lise e la ristrutturazione e il recupero funzionale della Stazione: l’Amministrazione comunale preme sull’acceleratore

Prosegue senza soluzione di continuità l’interlocuzione dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso con la Regione Calabria, attraverso l’Assessore all’urbanistica Pina Incarnato, per portare a compimento, nei tempi più brevi possibili, la realizzazione dei progetti riguardanti lo spostamento delle Autolinee a Vaglio Lise e la ristrutturazione e il recupero funzionale della Stazione. “La riunione che ha avuto ieri in Regione l’Assessore Pina Incarnato – ha sottolineato Franz Caruso – è stata utile per fare il punto su indirizzi già da tempo da me tracciati e su questioni che l’Amministrazione comunale aveva già sollevato e sulle quali la nostra attenzione è massima. In più occasioni – ha rimarcato il Sindaco Franz Caruso – è stata sollevata da parte nostra la necessità di ripensare il concetto di viabilità extraurbana, unitamente alla valorizzazione, anche in chiave di rimodulazione della viabilità urbana, della stazione di Vaglio Lise che da area periferica dovrà riacquisire un’importanza strategica che potrà sancirne, di fatto, il recupero funzionale, insieme alle aree esterne. Con la sua riqualificazione, tutta l’area della stazione di Vaglio Lise è in predicato di diventare, pertanto, un importante punto di snodo per la viabilità cittadina ed extraurbana”. “Nella interlocuzione di ieri rientrano infatti – ha sottolineato dal canto suo Pina Incarnato – i due hub intermodali che dovranno nascere, il primo in prossimità dello svincolo autostradale di Cosenza Sud e l’altro a Vaglio Lise che fungerà da polo di scambio per tutti gli autobus extraurbani provenienti dalle altre aree della provincia, con l’obiettivo di promuovere, attraverso l’utilizzo dei mezzi di trasporto locali, quella mobilità integrata e sostenibile verso la quale la nostra Amministrazione punta con decisione per gli anni a venire”.

“Un’altra tessera del mosaico che abbiamo in mente, consistente proprio nello spostamento dell’autostazione e nella riqualificazione della stazione di Vaglio Lise – ha tenuto a spiegare il Sindaco Franz Caruso, ringraziando l’Assessore Incarnato per il dialogo avviato in Regione – – dovrà presto andare al suo posto. L’inserimento nel programma di finanziamento regionale ci consentirà di avere i fondi per la realizzazione dell’hub. Avendo ben presente questo obiettivo, è stato fatto il punto sulle proprietà delle aree e gli uffici comunali hanno già messo a disposizione la documentazione per dare seguito alla progettazione”. Negli indirizzi tracciati dal Sindaco e portati avanti dall’Assessore Incarnato la mobilità urbana dovrà essere ripensata secondo un nuovo modello di trasporto locale al quale non potrà restare estraneo il sistema dei BRT, i Bus rapid transit, capace di garantire spostamenti puntuali e perfettamente funzionanti, tra l’Hub intermodale di Vaglio Lise e le altre destinazioni. Opportunamente riqualificata e rifunzionalizzata, Vaglio Lise dovrà, inoltre, servire a decongestionare i flussi di traffico cittadini dall’autostazione al nuovo Hub dove saranno concentrati gli autobus a lunga percorrenza. “Dobbiamo – hanno concluso il Sindaco Franz Caruso e l’Assessore Incarnato – lavorare in prospettiva, per migliorare la qualità della vita dei cittadini”.