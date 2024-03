Mendicino: il candidato sindaco Angelo Greco incontra la cittadinanza

Venerdì 22 marzo, la città di Mendicino ha vissuto un momento straordinario di partecipazione e coinvolgimento civico con l’incontro pubblico tra il candidato a sindaco Angelo Greco e la cittadinanza. L’incredibile affluenza registrata all’evento, che ha superato ogni aspettativa, ha riflettuto l’entusiasmo e l’interesse diffusi dei cittadini nell’essere coinvolti attivamente nelle decisioni riguardanti il futuro della comunità. Coloro che hanno partecipato meritano un caloroso ringraziamento per aver contribuito a rendere l’incontro un momento di confronto costruttivo e di scambio di idee. È stato grazie al loro impegno e alla loro presenza che si è riusciti a superare ogni ostacolo e ad anticipare i tempi politici canonici, dimostrando un forte senso di responsabilità e urgenza d’azione per il bene comune. Il sostegno e l’entusiasmo manifestati rappresentano un incoraggiamento significativo per il candidato Angelo Greco e per l’intera squadra che lavora incessantemente per un futuro migliore per la città. L’impegno sarà costante nel tradurre le idee e le aspirazioni dei cittadini in azioni concrete, per costruire insieme un futuro più luminoso e inclusivo per tutti. Un sincero ringraziamento viene ancora una volta rivolto a tutti per la straordinaria partecipazione e il continuo sostegno.