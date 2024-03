Incendiata attività commerciale nella Sibaritide, Rapani (FdI): “Fare piena luce”

Il Senatore di FDI Ernesto Rapani condanna fermamente il vile gesto ed esprime la sua più sentita solidarietà ai titolari dell’attività commerciale di Marina di Sibari distrutta dal rogo nella serata di domenica. In momenti di crisi come questo, è fondamentale che la comunità si unisca per offrire sostegno e conforto a tutti coloro che sono stati colpiti da simili atti.

«La Sibaritide, con la sua bellezza naturale e la sua ricca storia – afferma Rapani – è un luogo che merita di essere preservato e protetto. Quanto accaduto ci ricorda l’importanza di garantire la sicurezza e il benessere di tutti i suoi abitanti. Nessun cittadino dovrebbe mai sentirsi minacciato o insicuro nel proprio ambiente di vita e lavoro».

Nell’evidenziare il lavoro eroico delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, prontamente intervenuti sul posto, il Senatore Rapani confida nell’operato delle autorità competenti che faranno piena luce su cause e dinamiche dell’accaduto.

Il parlamentare invita, infine, tutte le istituzioni e i cittadini della Sibaritide a unirsi per garantire che la sicurezza rimanga sempre una priorità assoluta, poiché «solo attraverso un impegno comune e una cooperazione stretta – conclude Rapani – possiamo assicurare un futuro sicuro e prospero per tutti in questo territorio».