Comitato Città Policentrica: tre banchetti contro la fusione venerdì, sabato e domenica a Cosenza

Il Comitato per la Città Policentrica (CCP) ha organizzato tre nuovi banchetti a Cosenza, nel fine settimana, intitolati” No alla Città Unica, Sì alla Città Policentrica “, per la raccolta delle firme contro la proposta di legge regionale che prevede la fusione d’imperio dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero.

Il primo banchetto di svolgerà venerdì 9 febbraio, dalle ore 17,00, presso la sede del Comitato Spontaneo Spirito Santo, via Carducci, in occasione dell’incontro pubblico con il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, intitolato “I Cittadini chiedono, il Sindaco risponde”.

Gli altri due banchetti promossi dal CCP si terranno sabato 10 e domenica 11, dalle 10:30 alle 13:30 in piazza Kennedy.

ll Comitato per la Città Policentrica è composto dalle Associazioni: “Civica Amica”; “Cosenza che vive”; “La Giostra”; “Movimento Cooperazione Internazionale(MOCI)”; “Prima Che Tutto Crolli”; “Progetto Meridiano”; Circolo di Cultura “Tommaso Cornelio”.

Alla proposta di legge per la fusione, contestata per il metodo autoritario e nel merito, il CCP oppone un’articolata proposta di Unione dei Comuni dell’area urbana non limitata a Cosenza, Rende e Castrolibero ma aperta ai Comuni a Sud, nell’ottica dell’area di cintura e della plurisecolare centralità del capoluogo nell’area urbana.