I socialisti a Palazzo dei Bruzi: “Con sindaco Caruso è partita la rinascita di Cosenza Vecchia. Prossima battaglia, il nuovo Ospedale hub”

“Con Franz Caruso è partita la “rivoluzione” CIS Centro Storico per il rilancio di Cosenza vecchia e con essa dell’intera città e della sua vasta area urbana”. E’ quanto affermano i socialisti di Palazzo dei Bruzi, Raffaele Fuorivia, Antonello Costanzo e Andrea Golluscio, esprimendo vivo apprezzamento per l’opera meritoria che si sta portando avanti per cambiare le sorti di Cosenza e ridarle la speranza di un futuro migliore, di crescita e sviluppo.

“Di questa azione il Cis, ma anche Agenda Urbana – proseguono i consiglieri del PSI– rappresenta un percorso fondamentale del rilancio della parte antica della città e complessivamente dell’intero territorio cosentino inseguito ed oggi finalmente avviato dal sindaco Franz Caruso volto a sottrarre il Centro Storico dalla situazione di abbandono nella quale negli ultimi anni è stata relegata, per riportarla nuovamente agli antichi fasti e splendori.

L’obiettivo è la rinascita non solo culturale ma anche economica e sociale di Cosenza Vecchia che, con l’ingresso dell’Università degli Studi della Calabria, sancito ieri dalla consegna simbolica delle chiavi di Palazzo Spadafora da parte del sindaco Franz Caruso al magnifico rettore dell’Unical, Nicola Leone, è diventato finalmente concretamente raggiungibile. Con Franz Caruso siamo, infatti, convinti che da Cosenza Vecchia si possa sviluppare un’azione di vera e propria rinascita dell’intera città e della sua comunità.

I traguardi raggiunti in meno di due anni di amministrazione sono tanti e per nulla scontati, atteso le difficoltà enormi riscontrate in ogni ambito amministrativo senza per forza dover scomodare la condizione di dissesto economico che vive l’Ente. Ciononostante stiamo cambiando volto a Cosenza per riportarla a quel paradigma di normalità tanto auspicato dai cosentini che parla un linguaggio chiaro di armonia, sostenibilità e servizi efficienti che sembrava impossibile da raggiungere solo fino a qualche mese fa”.

“Certo – concludono Fuorivia, Golluscio e Costanzo – c’è ancora tato da lavorare, la strada è ancora lunga e tortuosa ma certamente non ci adageremo su questi primi risultati raggiunti. Al contrario continueremo a lavorare con sempre più determinazione e forza, perseguendo nuovi obiettivi tra cui quello di una sanità moderna ed efficace che pretendiamo per Cosenza e la sua vasta provincia. E’ questa la battaglia di tutte le battaglie che stiamo già combattendo con il sindaco Franz Caruso e che parte dalla realizzazione del nuovo ospedale Hub di Cosenza a Vagliolise”.