Città Unica, De Francesco: “Ascoltati in prima commissione sindaci, parlamentari e associazioni”

“Abbiamo audito stamani in prima commissione, nell’ambito della discussione sulla proposta di legge relativa alla città unica di Cosenza, i parlamentari Mario Occhiuto, Annalaura Orrico e Fausto Orsomarso, oltre a diverse associazioni civiche del territorio. E’ stato audito anche il Sindaco di Montalto Uffugo, Pietro Caracciolo, mentre il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha chiesto di essere ascoltato alla fine dei lavori. Le discussioni sono state propositive e tutte utili a fornire contributi per arrivare all’approvazione di un testo quanto mai condiviso che raccolga le necessità connesse alla possibilità di realizzazione di una grande città. Abbiamo raccolto, come accade in democrazia, adesioni consensi e critiche che saranno ovviamente prese in considerazione. Presente anche il prof. Sergio Luigino, esperto in direzione e governo degli enti locali, che ha illustrato i vantaggi della fusione, offrendo alla prima commissione consiliare una sorta di studio di prefattibilità.

L’iter legislativo prosegue sempre nello spirito di assoluta terzietà, nella consapevolezza della sovranità dell’Assemblea”.

E’ quanto dichiarato da Luciana De Francesco, Presidente della Prima commissione consiliare regionale.