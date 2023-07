Progetto De.Co.Ro., avviati lavori di valorizzazione balaustra su Corso Principe Umberto a Corigliano-Rossano

Nuovo intervento dell’unità di progetto De.Co.Ro, che opera per la bonifica ed il recupero del territorio con un’azione programmatica e mirata alla valorizzazione e al decoro urbano. In questi giorni si sta procedendo con i lavori per la valorizzazione della balaustra che da Corso Principe Umberto porta a Palazzo Bianchi.

«Praticamente dal primo momento in cui sono passato a piedi da Corso Principe Umberto, la strada che – tra le altre cose – conduce da Palazzo Bianchi al Castello, ho notato le condizioni precarie di questa balaustra, che invece meritava di essere valorizzata – afferma il sindaco Flavio Stasi – Dopo aver effettuato le analisi necessarie, alcuni giorni fa è iniziato anche questo intervento di restauro, uno dei tanti interventi gestiti – direttamente o con incarichi esterni – dall’Unità di progetto De.Co.Ro. nei nostri centri storici».