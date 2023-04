Cosenza, cambio ai vertici dirigenziali di Palazzo dei Bruzi: ecco i nuovi incarichi conferiti dal sindaco Caruso

Il sindaco Franz Caruso ha firmato, nel tardo pomeriggio di oggi, il decreto di rimodulazione degli incarichi dirigenziali dell’Ente tra i dirigenti ad oggi in servizio, che andrà in vigore con decorrenza 01/05/2023.

“I nuovi incarichi conferiti – ha affermato il sindaco Franz Caruso – sono conseguenziali alla riorganizzazione complessiva del Comune, già deliberata nella scorsa settimana, e che prevede l’articolazione dell’Ente in Settori/Staff corrispondenti alle principali funzioni amministrative comunali. Ho valorizzato tutti i dirigenti nell’interesse esclusivo del buon andamento e dell’efficienza della gestione della macchina comunale, che dovrà essere sempre più rispondente agli obiettivi che intendo perseguire e raggiungere insieme all’intera Giunta. Il mio è un programma ambizioso che non solo dovrà togliere Cosenza dalle secche in cui l’abbiamo trovata, ed il percorso in questo senso è già ampiamente avviato, quanto dovrà portare alla realizzazione di quella città smart, sostenibile e moderna che ho immaginato e presentato ai cosentini”.

“A questo obiettivo, da oggi – conclude il sindaco Franz Caruso – tutti dobbiamo concorrere con più slancio e maggiore efficacia, affrontando e tentando di superare quella che è una vera emergenza: la cronica e pesante carenza di organico. Criticità che possiamo e dobbiamo affrontare solo rinsaldando le file e rafforzando sinergia e collaborazione, tra amministratori e dirigenti, ma anche e, soprattutto, tra i diversi settori. I presupposti ci sono tutti anche perché con la rimodulazione degli incarichi si è operato contestualmente un opportuno riequilibrio di funzioni e responsabilità”.

A seguito del nuovo decreto di conferimento degli incarichi, la direzione delle strutture dirigenziali risulta così composta:

Matilde Fittante – Settore 1 (Personale, Controllo di gestione, Efficienza amministrativa, Università, Ricerca, Politiche di Trasparenza e Partecipazione):

Matilde Fittante, ad interim – Settore 2 (Servizi Demografici, Elettorale, Protocollo Generale, Archivio, Albo Pretorio Online, Notifiche, URP).

Antonella Rino, ad interim, Settore 3 (Cultura, Educazione, Istruzione, Turismo e Spettacolo).

Antonella Rino – Settore 4 ( Welfare, Formazione Lavoro, PNRR);

Giuseppe Bruno – Settore 5 ( LL.PP., Edilizia Scolastica, Cimiteri, Infrastrutture, Pubblica Illuminazione, Rete Idrica e Fognaria, Piano periferie, PNRR.

Giovanni Ramundo – Settore 6 (Ambiente, Transizione Ecologica, Tutela delle acque e depurazione, Agricoltura urbana, Verde Pubblico, Cooperative, Decoro urbano, Canili, PNRR).

Giuseppe Bruno, ad interim -Settore 7 ( Viabilità, Trasporti, Mobilità).

Alessia Loise – Settore 8 “Urbanistica, Edilizia, Riqualificazione Urbana, Arredo urbano, Rigenerazione Urbana, Periferie, Area Urbana, Toponomastica, Innovazione Tecnologica, Digitale e CED, PNRR).

Walter Eligio Bloise, ad interim – Settore 9 ( Protezione Civile, Centro Storico, Programma CIS ed Agenda Urbana, Contrati di Quartiere Santa Lucia).

Walter Eligio Bloise – Settore 10 ( Manutenzione Ordinaria e Straordinaria reti, impianti ed edifici, Segnaletica, Parco Auto).

Giovanni Ramundo, ad interim -Settore 11 (Appalti)

Francesco Giovinazzo – Settore 12 ( Programmazione e Risorse Finanziarie, Bilancio, Società Partecipate)

Francesco Giovinazzo, ad interim – Settore 13 ( Tributi e Riscossione)

Gianpiero Scaramuzzo, ad interim – Settore 14 (Attività produttive, Eventi e Manifestazioni Sportive)

Alessia Loise- Settore 15 ( Patrimonio, Strutture Sportive e Ricreative- Planetario).

Strutture di Staff a responsabilità dirigenziale