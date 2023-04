Calvosa nominato vescovo di Vallo della Lucania, il sindaco Aurelio: “Notizia che riempie di gioia tutta Trebisacce”

“Capo-scout per generazioni di giovanissimi lupetti e lupette. Tra i primi sostenitori del progetto di realizzazione di una Caritas a Trebisacce che potesse accogliere, offrire calore e prossimità, soprattutto in questo momento storico, alle persone in difficoltà. Vicino ai movimenti giovanili e agli invisibili. La straordinaria umiltà ed esemplare umanità rappresenteranno per noi il bene più prezioso condiviso nei suoi anni di sacerdozio e che, siamo certi, continuerà a guidare anche il nuovo cammino pastorale di Monsignor Vincenzo Calvosa, la cui nomina a Vescovo di Vallo della Lucania, diocesi della Campania, ci riempie di gioia. Fede e carità rappresenteranno per noi i punti cardinali della sua missione”.

È quanto dichiara il sindaco di Trebisacce, Alex Aurelio, esprimendo a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità religiosa, l’apprezzamento “per questo importante e meritato riconoscimento per un figlio di questa terra”.

“A Mons. Vincenzo Calvosa, fino ad oggi parroco, economo diocesano e vicario per l’Economia – continua il Primo Cittadino – va la riconoscenza per essere stato in tutti questi anni punto di riferimento prezioso per i fedeli di questa porzione di diocesi, raccogliendoli e accogliendoli in quella Chiesa che anche grazie a lui è diventata sempre più luogo di aggregazione, laboratorio di confronto e crescita spirituale e culturale. La sua nomina da Parte del Santo Padre a vescovo, rende lustro alla nostra Città”.