Elezioni 2022, Gioventù Nazionale Cosenza: “In Calabria nostro partito ottiene grande risultato”

Stavolta, – si legge in una nota di Gioventù Nazionale Cosenza – c’è una maggioranza netta: quella della coalizione di centrodestra, che potrà contare sia al Senato che alla Camera su numeri in grado di garantire la governabilità.

Così, per la prima volta nella storia, il Presidente della Repubblica potrebbe assegnare l’incarico di formare il nuovo Governo a una donna, la nostra Leader: Giorgia Meloni.

“In Calabria il nostro partito ha ottenuto un gran risultato; come movimento Giovanile, esprimiamo ampia soddisfazione per i candidati della nostra coalizione risultati eletti, augurando loro buon lavoro, e in particolar modo al nostro Presidente Fabio Roscani cosi come ai neo Senatori Orsomarso e Rapani e ai Deputati Ferro e Antoniozzi. Siamo certi che, con una corale e condivisa azione politico-istituzionale, saremo in grado di lavorare bene per costruire un grande progetto per la crescita del territorio della provincia cosentina.

Il dato di FDI – sottolinea il Presidente Biafora – conferma la bontà dell’impegno profuso dalla classe dirigente del partito ed evidenzia, in primo luogo, l’apprezzamento dei calabresi per la irremovibilità di FDI nei confronti di un ormai ex governo tecnico.

GN Cosenza saprà fare tesoro della fiducia accordata in tutta la Provincia, per intraprendere un virtuoso percorso di riscatto sociale, economico e culturale attraverso una sempre più capillare presenza sul territorio”.