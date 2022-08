Gurrieri (Noi di Centro-Mastella): “Mi batterò per ripristino della forestale ad ordinamento civile”

“Al termine della riunione di mercoledì con un gruppo interessato alla questione forestali a Castrovillari mi sono trovato a dialogare e ad essere coinvolto nella battaglia della Ferfa Forestali per il ripristino della forestale ad ordinamento civile, a mio avviso anche con denominazioni e funzioni simili in linea con le decisioni europee per la regolazione del settore.

Grazie a loro che mi hanno inserito nelle indicazioni per la campagna elettorale, tra i politici interessati alla vicenda. Questo è un altro obiettivo, una battaglia doverosa per la tutela dell’ambiente e della legalità nelle nostre aree. Oltre al fatto che porterebbe lavoro nelle nostre comunità dove lo Stato sul lato occupazionale è assente, dove l’economia non cresce, il privato non investe, l’assistenzialismo è ai massimi storici.

Sfiliamo con Greta Thumberg ma poi non ci occupiamo dei professionisti per la tutela ambientale? Non mi sembra che si stia andando nella direzione giusta. Anche l’assunzione di giovani forestali sarebbe culturalmente rilevante, oltre che educativa per un’intera generazione. La “New EU Forest Strategy for 2030”, che pone l’accento sulle foreste europee considerate a rischio e l’impianto di altri 3 miliardi di alberi entro il 2030, si configura come una questione ambientale e forestale seria a cui vogliamo dare risposta concreta”.

Lo afferma Michele Guerrieri, capolista alla Camera dei Deputati in Calabria per la lista Mastella-Noi Di Centro-Europeisti.