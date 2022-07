“Camminiamo Mormanno”, ritorna l’appuntamento per gli amanti del trekking

Dal centro del borgo di Mormanno fino al Santuario Madonna della Catena, lungo un suggestivo ed emozionante percorso che si snoda lungo l’ex tracciato della ferrovia compreso il Ponte di “Minnarra”.

Ritorna CamminiAmo Mormanno, l’appuntamento per gli amanti del trekking e la scoperta del territorio, coordinato e organizzato dalla Guida Ufficiale del Parco Nazionale del Pollino, Luigi Perrone, in collaborazione con alcuni soci CAI della Sezione di Castrovillari. Domenica 31 Luglio la partenza per l’escursione, per un totale di 7 chilometri, da Piazza Umberto I alle ore 8:30. Il tracciato è di media difficoltà, la partecipazione è totalmente gratuita, e promette di regalare agli occhi scenari mozzafiato e meravigliosi, immersi in una natura dai colori e le suggestioni straordinarie.

Il brunch finale è offerto dell’agriturismo Aria Fina e il trasporto è a carico della ditta 3 Emme.

«Ritorniamo a godere delle bellezze della natura – hanno dichiarato il Consigliere Delegato alle Associazioni, Domenico Fortunato, e il Consigliere Delegato al Turismo, Flavio De Barti – volendo riscoprire e valorizzare il patrimonio di sentieri che caratterizza il nostro territorio comunale. Lo facciamo in un’ottica semplice ma carica di volontà di metterci al servizio dei turisti, di coloro che amano il contatto con la natura, valorizzando le professionalità che abbiamo a Mormanno e facendo rete con tutti i soggetti che credono ad una sviluppo sostenibile del nostro borgo».