Caterina Savastano su aumento stipendi manager sanitari: “Mi auguro che il Consiglio Regionale archivi il provvedimento”

“Apprendiamo che per il centrodestra calabrese le difficoltà del sistema sanitario regionale sono rappresentate dal basso stipendio dei manager della sanità che, per intenderci, è attualmente di 167 mila euro all’anno per i direttori generali delle Asp e delle aziende ospedaliere e di 134 mila euro annui per i direttori amministrativi e sanitari. Per cui i capigruppo consiliari di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Forza Azzurri, Coraggio Italia e Udc proporranno di aumentarli a 209 mila euro annui i primi ed a 167 mila euro l’anno i secondi, presentando a tal fine una proposta di legge che dovrebbe essere portata portata in Consiglio Regionale domani, venerdì 29 luglio”. E’ quanto afferma il consigliere comunale di Cosenza del gruppo Franz Caruso Sindaco, Caterina Savastano.

“A questo punto -prosegue Caterina Savastano – mi auguro e spero che tale ignobile provvedimento sia rigettato in toto, per rispetto nei confronti di tutti i calabresi che vivono quotidianamente i disagi di una sanità regionale inefficace ed inefficiente per carenza di strutture ospedaliere, comunque inadeguate e fatiscenti, mancanza di strumentazione diagnostica, insufficienza di personale medico e infermieristico, con pronto soccorso costantemente intasati, e per una penuria ormai atavica di posti letto etc.. Rispetto a tutto ciò, rispetto a questo dramma che si consuma giornalmente sulla pelle dei calabresi, l’urgenza del centrodestra calabrese non può essere quella di innalzare gli stipendi dei vertici sanitari. Ma costoro dove vivono? Ce l’hanno una coscienza? Per non parlare di coerenza, questa sconosciuta soprattutto per il capogruppo della lega, Simona Loizzo, che lo scorso febbraio si stava stracciando le vesti a seguito dell’aumento sulle indennità degli amministratori comunali di Cosenza, peraltro deciso dal Governo Nazionale, e che non avrà alcuna ricaduta sul bilancio dell’Ente. Oggi dov’è finita la guerrigliera Loizzo, difensore dei cittadini? Oggi che addirittura firma, il capogruppo Loizzo, la proposta di legge per l’aumento degli stipendi dei manager della sanità, che, questo sì, peserà sulle casse regionale per circa 980mila euro l’anno, andando a ricadere direttamente sulle tasche dei cittadini/contribuenti, peraltro in una fase di crisi energetica ed inflazionistica, e nel mentre si combatte ancora una pandemia che si fa fatica ad arginare e che sta mettendo in ginocchio intere famiglie”.

“Si archivi questo provvedimento vergognoso – conclude il consigliere FCS Caterina Savastano – e si pensi ad assumere medici ed infermieri ed a dare alla Calabria una sanità degna di questo nome”.