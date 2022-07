Corigliano-Rossano, dal 6 agosto torna Sport No Limits: un cartellone estivo all’insegna dell’inclusione

Cultura dell’integrazione e dell’inclusione, abbattimento delle barriere prima mentali e poi fisiche. Sono proprio le difficoltà legate al mondo della disabilità che, paradossalmente, hanno consentito alla Cooperativa sociale i Figli della Luna di camminare ed arrivare fin qui, infilando, in oltre 11 anni di attività, un successo dietro l’altro. Visione e capacità di essere punto di riferimento nel territorio sono state premiate ancora una volta: la seconda edizione di SPORT NO LIMITS impreziosirà la programmazione socio-culturale della Città di Corigliano – Rossano.

È quanto fa sapere il presidente della Cooperativa Sociale I Figli della Luna Lorenzo Notaristefano esprimendo soddisfazione, con il vice presidente Marilena Prezzo, il consigliere Francesca Prezzo ed i soci Antonella Celestino, Antonio Simone, Dora Quadro e Margherita Quadro, per questo ulteriore riconoscimento all’impegno portato avanti per garantire una migliore qualità della vita delle persone con bisogni speciali.

L’evento si terrà sabato 6 agosto alle ore 20 all’Anfiteatro Rino Gaetano, sul Lungomare di Rossano.

Questa nuova iniziativa, segue all’evento tenutosi nei mesi scorsi alla presenza di Giusy Versace, madrina d’eccezione di Liberi di Essere, Liberi di Muoversi, progetto pilota affidato in Calabria all’esperienza associativa, dall’azienda bolognese PMG Italia, destinato ad assicurare lo spostamento dei ragazzi del centro diurno il Sorriso che lo stanno utilizzando proprio in questi giorni per raggiungere il lido che sta ospitando la nuova colonia estiva, giunta alla 12esima edizione, tra le iniziative di qualità promosse in questi anni.

Da Flavio Insinna, attore e volto noto della TV che si è offerto di battezzare la nascita del sodalizio, passando da Hart Ability, il laboratorio creativo di pittura con Giovanni Muciaccia, conduttore del programma cult Art Attack; fino al Gala della Solidarietà che ha visto protagonista in diverse occasioni la stessa Giusy Versace, deputata, responsabile dei dipartimenti sport, disabilità e pari opportunità, atleta paraolimpica vincitrice dello show Ballando con le Stelle. Sport No Limits, l’evento di sensibilizzazione che vedrà disputare sul campo una partita di pallacanestro tra atleti in carrozzina e giocatori normodotati, segue questo filone: dimostrare che nell’arte, nello sport e nella vita di tutti giorni, la disabilità è un punto di dettaglio che è possibile superare.