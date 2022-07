Rinviato in seconda convocazione il consiglio comunale di Corigliano Rossano

Il consiglio comunale convocato per oggi è stato rinviato in seconda convocazione. Viste le numerose assenze, tutte motivate, la presidente del consiglio, Marinella Grillo, avvisati per tempo tutti i consiglieri, ha aperto e chiuso la seduta odierna, ringraziando i presenti. A seguito di una riunione dei capigruppo che si terrà nella giornata di domani, ore 16, sarà stabilito se il prossimo consiglio si terrà il 20 luglio come stabilito dalla prima convocazione o si terrà un unico consiglio giorno 22 luglio, data già programmata che prevedeva ulteriori punti all’ordine del giorno.