Cosenza, Giuseppe D’Ippolito (FDI) aderisce alla Fiaccolata “Paolo Vive”

Giuseppe d’Ippolito, consigliere comunale di Cosenza, manifesta la propria adesione alla Fiaccolata in memoria delle vittime di mafia, organizzata il 19 luglio dall’Associazione RiEvoluzione Calabria, con raduno alle 18.30 in Piazza Kennedy.

“Sin dalla prima edizione, da semplice cittadino, dichiara d’Ippolito partecipo a questa iniziativa. Tanto più da consigliere comunale eletto dal popolo sento di dovermi fare interprete di un sentimento diffuso di legalità.

Dopo gli ultimi anni celebrata in forma ridotta per via delle limitazioni imposte dal Covid-19, quest’anno la manifestazione ritorna nella forma tradizionale a testimonianza di una gioventù che esprime con forza il suo NO al fenomeno mafioso, e forse non è un caso che avviene nel trentennale della strage di Via D’Amelio.

È un impegno quotidiano, che deve vederci protagonisti tutto, ognuno dalla propria postazione e dal proprio ruolo,

tanto più se demandati ad amministrare i nostri territori. Pieno sostegno, dunque, a RiEvoluzione Calabria che, ogni anno, offre un messaggio di speranza e di riscatto a chi subisce il fenomeno mafioso a tutti i livelli.

L’auspicio è che questa manifestazione, ormai istituzionalizzata, continui ad essere un punto di riferimento per intere generazioni di cosentini liberi e senza paura, e che l’amministrazione comunale Voglia far pervenire il proprio sostegno e adesione.