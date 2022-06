Anche la Diocesi di Cassano allo Ionio celebra la Giornata della famiglia

In occasione dell’incontro mondiale delle famiglie che si svolgerà quest’anno a Roma dal 22 al 26 giugno, anche la Diocesi di Cassano All’Jonio, è pronta a vivere questo evento con il pellegrinaggio per le famiglie il prossimo 18 giugno, presso la parrocchia “”Sacra Famiglia”, in Villapiana Lido, a partire dalle ore 16.30. Un evento importante, organizzato secondo le indicazioni del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, che ha fornito le catechesi e spunti di riflessioni, racchiuse in un kit pastorale, consultabile nella pagina dedicata dell’ufficio pastorale della famiglia della Diocesi, che è stato inviato ad ogni singola comunità parrocchiale. Un momento, in comunione con il Vescovo, Mons. Francesco Savino, per riflettere sui temi indicati e dalle testimonianze raccolte dalle famiglie diocesane, che dialogheranno con il pastore della diocesi cassanese.

Il pellegrinaggio sarà accolto da Padre Roger, direttore dell’ufficio della pastorale della famiglia. La giornata sarà allietata, da un concerto a cura degli Aura Christian Music.