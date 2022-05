Cosenza: Gruppi consiliari Franz Caruso Sindaco e PSI ribadiscono il sostegno al primo cittadino

“Rimettere al centro la politica, attraverso il confronto, sulla visione di città a supporto dell’amministrazione Caruso che ci vede impegnati insieme ai democrat come gruppi, è il segno del nuovo corso del PD dopo la elezione di Vittorio Pecoraro al provinciale e di Rosy Caligiuri alla segreteria cittadina di Cosenza.

Il confronto, infatti, basato sulla responsabilità e sull’ impegno comune assunto rispetto della gravosa situazione ereditata, insieme ad una prospettiva strategica di crescita e di sviluppo, rappresentano, invero, ingredienti principali che guidano la sfida per Cosenza.

Siamo, pertanto, soddisfatti dell’avvio di questa fase di discussione aperta dal PD con la riunione di sabato, prossimo, che ci auguriamo possa trovare concreta condivisione comune anche sul fronte della Regione Calabria, che non sta certo brillando in supporti verso la nostra città.

Riteniamo, comunque, indispensabile la valorizzazione dell’azione portata avanti dall’Amministrazione Bruzia, attraverso una reale sinergia d’intenti tra tutte le forze di maggioranza, per com’è stata, d’altro canto, sempre evidenziata.

Ed, infatti, è con soddisfazione che apprendiamo la proposta di discussione all’interno dei Democrat sulla futura realizzazione dell’Unione dei Comuni tra Cosenza- Rende e Castrolibero, in plauso, evidentemente, all’azione posta già in essere dal Sindaco Caruso che ha incontrato nelle scorse settimane i Sindaci delle due realtà territoriali , con i quali è stato già convenuto di istituire, nel più breve tempo possibile, un organismo strategico di pianificazione ed integrazione di funzioni e servizi tra le tre realtà territoriali. Tant’è che già nella prossima settimana si terrà un nuovo incontro degli amministratori comunali allargato alla partecipazione dei tre segretari comunali. Ciò nel mentre si sta procedendo speditamente per unificare le proposte culturali di questa estate 2022 dei tre Comuni in un unico Cartellone. Parimenti importante, riteniamo la discussione sulla costruzione del nuovo ospedale HUB di Cosenza, la cui ubicazione è stata già individuata a Vagliolise e su cui il sindaco Caruso sta portando avanti con convinzione tutte le procedure burocratico/amministrative necessarie affinchè il nuovo ospedale diventi, finalmente, dopo inutili quanto sterili diatribe, una splendida realtà. Non da ultimo è il valore del dibattitto sulla metropolitana leggera, atteso il forte senso di responsabilità che anche in questo caso è stato dimostrato dal Sindaco Caruso decidendo di proseguire la costruzione del Parco Benessere. Un’opera non in linea con la nostra visione di città, ma che è stato necessario completare per il bene della collettività, al fine di smantellare finalmente un cantiere che ha reso la vita difficile a residenti e non.