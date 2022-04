Teresa Merante a Casali del Manco, la Cooperativa Sam: “Comune estraneo all’organizzazione dell’evento. Artista ha cambiato registro, concerto si farà”

“Rimaniamo sconcertati e rammaricati dall’ingiustificato protrarsi di quest’arida e circoscritta polemica riguardante la Festa civile che si terrà in località Santa Maria dell’ex comune di Pedace.Precisiamo ancora una volta che il Comune di Casali del Manco é del tutto estraneo all’organizzazione dell’evento che invece è stato voluto dalla Cooperativa SAM”. Lo afferma, in una nota, il presidente della Cooperativa Sam, Giovanbattista Caferro, in merito al concerto programmato a Casali del Manco di Teresa Merante.

“E’ ampiamente noto che la cantante Teresa Merante, abbia da anni escluso dal proprio repertorio i testi oggetto di polemica avviando un percorso artistico del tutto differente. Infatti è minimo il numero di chi, nella comunità di Casali del Manco, continua ad accanirsi in un contenzioso che non ha motivo di essere, puntando probabilmente ad avere un’effimera visibilità.

Speriamo di non dover più tornare sulla vicenda e poter finalmente godere di quello che è e rimane un evento artistico da condividere a difesa di una tradizione”.