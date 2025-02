Orsomarso, a Pa proroga per assumere senza mobilità volontaria

“Prorogata per quest’anno, la possibilità per la Pubblica amministrazione di bandire concorsi e di assumere, senza l’obbligo preliminare di avviare la mobilità volontaria, una misura cruciale specie per le Istituzioni nel Mezzogiorno. Si allunga la cosiddetta ‘Rottamazione quater’ (che fra l’altro secondo i primi dati dell’Ader ha già ottenuto buoni risultati, in pratica l’edizione in corso è quella che sta facendo registrare il tasso di decadenza più basso, al 40%); in sostanza chi ha aderito alla definizione agevolata delle cartelle ma è decaduto (circa 600 mila) dal beneficio, per non aver pagato – o averlo fatto in ritardo – una sola rata, potrà essere riammesso inviando la dichiarazione entro il 30 aprile”. Così il senatore calabrese Fausto Orsomarso, capogruppo di FdI in Commissione Finanze-Bilancio, ha sintetizzato i contenuti più interessanti del Decreto “Mille proroghe”. “Segnalo inoltre – prosegue – che il Governo ha approvato i bonus sociali per abbassare i costi delle bollette 2025. L’incentivo prevede un contributo economico a favore di nuclei familiari con reddito ISEE basso in difficoltà per pagare gas, acqua e luce. Il beneficio spetta anche alle famiglie che vivono nei condomini, i cui consumi sono rapportati al loro uso effettivo. In aggiunta, anche i primi 15 milioni del ‘bonus tessile 2025’ destinato alle imprese per contrastare le difficoltà causate dalla concorrenza internazionale, sono stati approvati e stanziati con apposito Decreto legge”.