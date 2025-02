Il sindaco Mascaro: “Congratulazioni a Francesco Strangis e al nuovo Comitato Fipav Calabria Centro”

“Esprimo, a nome dell’Amministrazione comunale di Lamezia Terme, le più sincere congratulazioni a Francesco Strangis per la sua elezione a Presidente del Comitato Territoriale Fipav Calabria Centro. La sua esperienza maturata alla guida della Raffaele Arpaia Lamezia e il suo impegno costante nel promuovere la pallavolo sono una garanzia di crescita e sviluppo per questo sport, non solo a livello locale ma per l’intero movimento pallavolistico calabrese. Siamo certi che, con la sua leadership, il Comitato continuerà a essere un punto di riferimento per le società, gli atleti e gli appassionati.

Un augurio speciale va anche al lametino Domenico Notaro, il cui contributo sarà fondamentale per rafforzare ulteriormente il ruolo di Lamezia Terme nella promozione della pallavolo giovanile e di alto livello. Il suo impegno e la sua dedizione nel settore sportivo sono motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità.

Rivolgiamo le nostre congratulazioni anche ai consiglieri eletti Francesco Canino, Federica Lorenzetti e Francesco Sarlo, che con le loro competenze e il loro entusiasmo contribuiranno a dare nuovo slancio alla pallavolo nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone.

Un ringraziamento speciale e sentito a Emilio Grandinetti, figura storica della Fipav calabrese, per il lavoro straordinario svolto in oltre 25 anni di presidenza. La sua dedizione e la sua passione hanno reso la pallavolo un pilastro dello sport regionale, permettendo a generazioni di giovani di avvicinarsi a questa disciplina e portando il movimento a livelli di eccellenza. La sua eredità sarà un faro per il nuovo corso del Comitato.

Come Amministrazione comunale, continueremo a sostenere con convinzione il mondo della pallavolo e dello sport in generale, consapevoli del suo ruolo fondamentale nella crescita sociale e culturale del nostro territorio. Auguriamo a Strangis, Notaro e a tutta la nuova dirigenza Fipav Calabria Centro un percorso ricco di successi e soddisfazioni, certi che, con impegno e passione, potranno costruire un futuro ancora più brillante per la pallavolo calabrese”.

Così il sindaco di Lamezia, Paolo Mascaro.