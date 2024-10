Catanzaro celebra i suoi campioni: l’assessore Battaglia elogia gli atleti della Nazionale FIK

“Siamo estremamente orgogliosi dei risultati ottenuti dai nostri giovani talenti e del prestigio che, ancora una volta, hanno saputo portare alla nostra città. Quando ho incontrato questi ragazzi prima della loro partenza, ero certo che sarebbero tornati con grandi risultati, ma soprattutto con la soddisfazione di aver dato il massimo sul tatami, rappresentando i colori italiani e catanzaresi con onore e determinazione. Ogni vittoria, così come ogni sfida, è il frutto di anni di sacrifici, di allenamenti intensi e di una passione per lo sport che è anche un esempio per tutti noi.”

Così ha commentato l’assessore allo Sport, Antonio Battaglia, dopo il brillante rientro degli atleti catanzaresi dalla competizione mondiale della FIK (Federazione Italiana Karate). “Questi giovani non solo hanno conquistato medaglie, ma hanno dimostrato un carattere e uno spirito di squadra che li rendono veri ambasciatori della nostra città. Catanzaro ha una lunga tradizione sportiva e il successo di questi atleti è la testimonianza di un impegno collettivo che va dagli allenatori, alle famiglie e, naturalmente, alla loro straordinaria dedizione.”

L’assessore ha poi voluto sottolineare come lo sport, in particolare il karate, rappresenti uno strumento fondamentale di crescita e di educazione per i giovani, promuovendo valori come la disciplina, il rispetto e la perseveranza. “Questi ragazzi sono l’esempio concreto che con determinazione e passione si possono superare anche i più difficili ostacoli, raggiungendo vette internazionali. Continueremo a sostenerli in ogni modo possibile, con l’auspicio che possano essere di ispirazione per tutti i giovani della nostra città.”

I risultati ottenuti dai catanzaresi:

Shihan Danilo Russo: Vice campione del Mondo nella categoria Seniores 35/45 anni Kata e terzo classificato nel Kumite -75 kg Seniores.

Raffaele Nicastro: Terzo classificato nel Kata Juniores 16/17 anni. Già campione europeo 2023 e campione italiano 2023 e 2024.

Pierpaolo Marino: Vice campione del mondo Juniores 10/11 anni Kata e terzo classificato nel Kumite -35 kg. Già vice campione europeo 2023 e campione italiano 2024.

Rebecca Rosaria Russo: Terza classificata nel Kata Juniores femminile 10/11 anni. Già vice campionessa europea 2023 e campionessa italiana 2024.