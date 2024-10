Carabinieri di Lamezia Terme salvano la vita a un uomo che durante la sera del 6 ottobre ha tentato il suicidio

Il Sindacato UNARMA esprime il più vivo apprezzamento per l’eroico intervento di cui si è reso autore equipaggio dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Lamezia Terme, che in sinergia a personale della squadra volanti del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme, ha salvato la vita a un uomo, che nella serata del 6 ottobre scorso, ha tentato il suicido impiccandosi al cancello di ingresso alla propria abitazione.

A dichiararlo è il vice Segretario Generale regionale della Calabria del Sindacato UNARMA Daniele CIAMBRONE. I militari, intervenuti prontamente presso l’abitazione di difficile localizzazione, ubicata in località impervia in agro di Lamezia Terme, hanno salvato la vita all’uomo ormai privo di sensi ponendo in atto tecniche di primo soccorso che hanno consentito il successivo intervento dei sanitari scortati sul luogo dell’accaduto.

Il successo dell’attività dei Reparti interessati, oltre a rendere salva la vita all’uomo, ha reso

evidente la virtuosa sinergia tra le Forze dell’Ordine nel comprensorio lametino, nell’unitario scopo di garantire l’Ordine e la Sicurezza pubblica in ogni sua accezione e in ogni circostanza che renda necessaria attività di coordinamento tra le diverse forze in campo.

All’operato dei Carabinieri di Lamezia Terme, alle donne e agli uomini semplici che si trovano ad affrontare problemi la cui soluzione richiede prontezza ed estrema professionalità, va il ringraziamento e il plauso della APSCM UNARMA, che dal suo canto lavora incessantemente per aumentarne il benessere attraverso l’assistenza e la vicinanza resa possibile dall’attuale quadro normativo relativo all’attività sindacale nelle Forze di Polizia.

Questo accade nella quotidianità della vita di un Carabiniere. Abbiamo già segnalato ai vertici dell’Arma dei Carabinieri calabresi l’auspicio di una doverosa attività premiali nei confronti dei colleghi che “hanno salvato una vita”.