Sicurezza: Catanzaro, questore incontra comandante regionale Gdf

Il questore di Catanzaro, Giuseppe Linares, ha incontrato stamani, nel comando regionale Calabria della Guardia di Finanza, il comandante regionale delle Fiamme Gialle, generale di divisione Gianluigi D’Alfonso. I due, si legge in una nota della Questura, sono “legati da sentimenti di stima reciproca e da amicizia di lunga data. Durante l’incontro si e’ parlato degli obiettivi comuni della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, volti a garantire, entro i limiti istituzionali e legislativi, l’ordine pubblico e la sicurezza della citta’.Il Questore di Catanzaro, complimentandosi con il Generale D’Alfonso per gli obiettivi raggiunti dagli operatori della Guardia di Finanza sul territorio catanzarese nell’attuazione della legalita’ economica e finanziaria, ha suggellato quelli che saranno i presupposti per una proficua e duratura collaborazione, in un concetto piu’ ampio – si legge infine – di legalita’ sociale”.