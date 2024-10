Levato: ripristino segnaletica non ancora effettuato in diverse zone della città  

“Nonostante i lavori per il ripristino e la realizzazione di nuova segnaletica orizzontale e verticale siano iniziate nelle scorse settimane, nella zona est e in parte anche nei quartieri a sud della città non se ne vede ancora alcuna traccia”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia, Luigi Levato. “Dopo l’avvio dell’anno scolastico, la questione assume una certa rilevanza, perché specialmente nelle aree prospicienti l’ingresso e l’uscita dai diversi plessi occorre garantire la massima sicurezza nella circolazione e nell’attraversamento pedonale. Le segnalazioni dei cittadini su questa mancanza di attenzione continuano ad arrivare, non si comprendono bene le scelte dell’amministrazione in merito a tempi e modalità di svolgimento dei lavori, ma è innegabile che, in tutti i quartieri, quando si parla di bambini e ragazzi che frequentano la scuola è necessario pensare in primis alla loro salvaguardia. Il problema si estende, in generale, a tutta la viabilità, in particolare per diverse zone ad alta densità di traffico a S. Maria, Signorello, Alli, Cava, S.Ianni, Siano: rotatorie, fermate, incroci sono, tuttora, non ancora interessati dagli interventi di manutenzione della segnaletica con tutti i rischi che ne derivano. Speriamo, dunque, di vedere completati i lavori su tutto il territorio in tempi ragionevoli, prima che l’arrivo delle piogge possa causare altri ritardi e disagi”.