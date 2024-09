Vasco Rossi ricorda la “Woodstock” di Catanzaro: il concerto-evento gratuito per il Sud davanti a 400 mila persone

“20 anni fa c’era l’indimenticabile Catanzaro! Il concerto-evento gratuito per il Sud davanti ai 400.000!! L’evento più iconico di sempre… Ribattezzato ‘Vascstock'”. Cosi’ sul suo profilo Instagram, a 20 anni esatti di distanza Vasco Rossi ricorda oggi il mega-concerto che tenne il 25 settembre del 2004 a Catanzaro, nella spianata di Germaneto, area periferica del capoluogo della Calabria all’epoca ancora sostanzialmente incontaminata: quel concerto, che la stampa nazionale ribattezzo’ la “Woodstock del Sud”, richiamo’ a Catanzaro, nonostante le avverse condizioni meteo, fans di Vasco Rossi provenienti da ogni angolo del paese, diventando la più grande kermesse musicale della storia della Calabria. Nel post su Instagram oggi Vasco Rossi spiega che c’era un desiderio che avevo da tempo… Organizzare un grande concerto gratuito al Sud. Facile a dirsi, ma difficile da realizzare concretamente perché al Sud non ci sono posti dedicati alla musica live e strutture organizzative adeguate: alla fine l’abbiamo fatto a Germaneto, vicino a Catanzaro, davanti a 400 mila spettatori. Per me il momento clou del ‘Buoni o Cattivi Tour’ è stato proprio quello show che ho fortemente voluto, anche e soprattutto – scrive ancora Vasco Rossi – per restituire ai miei fan un po’ di quello che quotidianamente ricevo. Che è tanto, tantissimo, con dimostrazioni incredibili di affetto che non smettono mai di stupirmi. Fare un evento del genere per il Sud, naturalmente, rende tutto più complicato per una questione di strutture, ma proprio per questa ragione andava fatto li. Un concerto incredibile, superbagnato e supervissuto!”.