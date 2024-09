Per consentire il riequilibrio dei livelli dei serbatoi stasera, dalle ore 21.00, verrà effettuata la chiusura dei serbatoi Corvo e Santa Maria a servizio del quartiere Corvo, viale Isonzo, via Caduti XVI marzo 1978, parte di quartiere Fortuna, Santa Maria e zone limitrofe. La riapertura e successiva normalizzazione è prevista per le ore 7 di domani giovedì 26 settembre.