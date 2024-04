Progetto per i giardini ‘Nicholas Green’ a Catanzaro, divieto di transito e di sosta in via Jannoni

Domani sabato 13 e domenica 14 aprile l’area del centro storico compresa tra Via Jannoni, scesa Jannoni e via Serravalle sarà interessata da provvedimenti inerenti la sosta e circolazione veicolare. L’ordinanza della Polizia locale si rende necessaria al fine di permettere i lavori finalizzati alle indagini preliminari nell’ambito del progetto per i giardini Nicholas Green.

Sabato 13 e domenica 14 Aprile, dalle ore 08 alle ore 18, divieto di sosta con zona rimozione: Via Jannoni dal civico 15 all’intersezione con Corso Mazzini; Discesa Jannoni dall’intersezione di Via Jannoni a Via Serravalle; Via Serravalle dall’intersezione di Discesa Jannoni all’intersezione con Corso Mazzini.

Sabato 13 Aprile, dalle ore 08 alle ore 18, divieto di transito: Via Jannoni dall’intersezione di scesa Jannoni all’intersezione di Corso Mazzini; Via Serravalle dall’intersezione di Scesa Jannoni all’intersezione di Corso Mazzini.

Domenica 14 Aprile, dalle ore 08 alle ore 18, divieto di transito: Via Jannoni dall’intersezione di via Sensales all’intersezione con Corso Mazzini; Discesa Jannoni fino all’intersezione con Via Serravalle. Il traffico veicolare proveniente da via Jannoni sarà deviato su Via Sensales.