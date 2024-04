Raccolta di sangue solidale, il Foro catanzarese risponde presente

Una mattinata all’insegna della solidarietà dove il Foro catanzarese ha risposto “presente”. Infatti, la raccolta di sangue solidale e legale, presso il Tribunale di Catanzaro, promossa dall’Avis Catanzaro 2013 e dalla sezione catanzarese del Movimento Forense è stata un successo in termini di partecipazione.

Il tutto grazie all’impegno ed alla generosità di avvocati, personale di cancelleria, oltreché di semplici donatori dell’Avis che hanno raggiunto il Palazzo di Giustizia “Ferlaino” per dare il proprio contributo.

Soddisfatti gli organizzatori dell’evento. In particolare il presidente della sezione catanzarese di MF ha evidenziato: “E’ stata una giornata dal forte valore simbolico, dedicata alla donazione del sangue, e che dopo l’iniziativa di giugno 2020 (denominata un “Foro per la vita”) e del maggio 2021 (“Un Foro per la vita ed un dono per le mamme”) ha visto MF Catanzaro scendere nuovamente in campo al fianco dell’Avis Catanzaro 2013, associazione che va soltanto ringraziata e sostenuta in ogni occasione. Coi componenti del direttivo, che ringrazio per la partecipazione e la sensibilità dimostrate, siamo fermamente convinti che la funzione sociale dell’Avvocatura si esplica anche con queste iniziative”.

Dal canto suo, Rocco Quattrocchi, presidente dell’Avis comunale Catanzaro 2013, ha commentato: “Vedere la fila di donatori fuori l’autoemoteca nel parcheggio del Palazzo di Giustizia Ferlaino, è stata una bella sensazione. Anche chi non l’ha mai fatto, si è sentito stimolato a compiere il gesto di tendere un braccio a chi ne ha bisogno, dando così il proprio contributo”