Catanzaro: “Ci vediamo da Criss”, l’area sportiva di rione De Filippis, allestita grazie al progetto C.S.E.N., si arricchisce di un parco giochi per bambini

“Ci vediamo da Criss”, l’area sportiva di rione De Filippis, allestita grazie al progetto C.S.E.N., si arricchisce di un parco giochi per bambini.

Il progetto “CI VEDIAMO DA CRISS (Csen Regenerating Innovative Sport Space), presentato da C.S.E.N. (Centro Sportivo Educativo Nazionale), attraverso il proprio Ufficio Progetti, e finanziato dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha raggiunto l’obiettivo di trasformare otto spazi urbani, in aree sportive, innovative, tecnologiche, smart, dove lo sport diventa il motore della rigenerazione sociale e ambientale. Il progetto si è sviluppato in otto comuni italiani, tra i quali Catanzaro, che hanno inteso contribuire alla creazione di luoghi, “sport-city”, intelligenti e sostenibili, in cui la salute e la socialità delle persone sono al centro della progettazione urbana.

A Catanzaro, il progetto ha consentito di trasformare il parchetto di rione De Filippis, in via Massara, in un’area fitness innovativa e inclusiva, mirando a valorizzare e diffondere lo sport come fattore determinante per un “recupero” sia sociale che ambientale. Uno sport, dunque, che può e deve essere praticato da tutti.

La nuova area sportiva, realizzata grazie all’impegno del Comitato provinciale di Catanzaro C.S.E.N. e del suo presidente, Francesco De Nardo, coadiuvato dall’Ufficio Progetti locale, guidato da Nicola Brutto, è da diverso tempo ormai fruibile da parte di chiunque abbia voglia di fare sport. E, da un mesetto circa, soddisfa anche le esigenze dei più piccoli, visto che nella zona fitness sono stati installati dei giochi per bambini. Tanto a dimostrazione che il C.S.E.N Catanzaro rivolge la sua attenzione anche alle giovanissime generazioni, che hanno bisogno di distrazioni e di divertirsi all’aria aperta, svolgendo anche attività sportiva, come veicolo sia di socializzazione che di benessere psico-fisico.

Grazie al progetto “Ci vediamo da Criss” aumentano in città le opportunità a costo zero di divertimento, sport, e aggregazione per bambini, giovani, adulti e anziani. Perché, secondo l’Ente di promozione sportiva numero uno in Calabria, lo sport deve essere di tutti e per tutti.