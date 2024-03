Catanzaro: domani torna l’isola pedonale su Corso Mazzini

Come annunciato nei giorni scorsi, domani, sabato 30 marzo, Corso mazzini sarà di nuovo isola pedonale. Come di consueto, la disciplina di sosta e traffico è oggetto di ordinanza del comando di Polizia Locale e per la mobilità si potrà usuifruire dei serviz straordinari di AMC. Qui di seguito, tutte le info necessarie.

Per il giorno 30 marzo 2024 vengono adottati i seguenti provvedimenti:

– Istituzione del divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati su Corso Mazzini compreso tra piazza G. Garibaldi (San Giovanni) fino a Piazza Cavour dalle ore 17:00 alle ore 20:30.

– Istituzione di area pedonale nel tratto del Corso Mazzini compreso tra Piazza G. Garibaldi (San Giovanni) fino a Piazza Cavour, dalle ore 17:45 alle ore 20:30.

– Sarà consentito ai veicoli con a bordo persone disabili, con regolare contrassegno disabili in corso di validità, di raggiungere percorrendo la Via Spasari l’area di parcheggio di Piazza Prefettura.

– Sarà consentito l’attraversamento di Corso Mazzini: da Via Case Arse a Via Discesa Poerio e da Via Jannoni a Via Menniti Ippolito (Duomo).

SERVIZI STRAORDINARI AMC

Funicolare

Le corse della funicolare avranno una frequenza ogni 15 minuti.

prima corsa: ore 7:00

ultima corsa: ore 23:45

Navette parcheggio Musofalo/Piazza Matteotti

È prevista n. 1 navetta dal Parcheggio Musofalo a Piazza Matteotti (andata e ritorno) con una frequenza ogni 10 minuti.

prima corsa: ore 17:00

ultima corsa: ore 23:45