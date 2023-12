Gli auguri di buon anno dell’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme

“A conclusione del 2023, tracciando un bilancio non posso che, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, esprimere profonda gratitudine ad ogni abitante della nostra comunità per il contributo inestimabile offerto nel dipingere, ancora una volta, la nostra città con vibrante vitalità e colore.

Rivolgo, poi, un sentito ringraziamento a tutti i concittadini che, con eminente impegno, hanno esaltato il prestigio della nostra amata città in ogni sfera della società. Un tributo particolare è dovuto a coloro che, con diligenza, si sono alzati ogni mattina, all’alba, per onorare il proprio lavoro, contribuendo così all’integrità della nostra società, basata sui valori di sacrificio, lealtà, onestà e trasparenza, autentico faro per le generazioni future.

A tutti coloro che contribuiscono al tessuto sociale della nostra città, dall’artigiano al professionista, dal volontario al rappresentante istituzionale, rivolgo un orgoglioso pensiero guardando all’anno che verrà, quale occasione di condivisione di progettualità e valori. Siamo una comunità fatta di individui che, con il proprio impegno quotidiano, costruiscono il tessuto della nostra società, fondato sui valori di solidarietà e dedizione.

Non possiamo poi ignorare la drammaticità dei conflitti che hanno segnato l’anno che sta per concludersi, né la violenza che ha intaccato la nostra umanità. Ed allora, mentre ci apprestiamo a varcare la soglia del nuovo anno, sentiamo il dovere morale di riempire il futuro di speranza, compassione e rettitudine. Che la luce dell’alba del 2024 possa dissipare le ombre del passato, offrendoci l’opportunità di costruire un domani permeato di pace, solidarietà e umanità. Ciascun anno nuovo è un tassello nel mosaico della vita, un nuovo inizio intriso di promesse e possibilità, l’opportunità di continuare a plasmare il nostro destino collettivo. Con fiducia nel potenziale unico di ognuno di voi, lavoriamo insieme per rendere Lamezia Terme sempre più fiorente e inclusiva. Questo è il nostro impegno, questa è la nostra visione di umana condivisione.

Il mio Augurio possa raggiungere tutti i lametini, partendo dai bambini, dagli anziani e da chi soffre, sperando che il sentirsi parte di un’unica famiglia possa allievare le angosce ed accendere i sorrisi. Buon 2024!”. Lo afferma in una nota il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro.