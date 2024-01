Comune, il bilancio in sintesi del 2023: sono 310 le delibere approvate in giunta

Sono stati riassunti in un grafico i principali numeri dell’attività amministrativa portata avanti nel 2023 dal sindaco Pietrantonio Cristofaro e dalla sua squadra.

Sono, infatti, 310 le delibere approvate dalla giunta comunale, 38 dal Consiglio Comunale. Ed ancora 1263 le determine dirigenziali redatte dagli uffici comunali; per quanto riguarda l’area finanziaria si parla di 2011 mandati e 2636 reversali; relativamente all’area amministrativa sono 228 gli atti di Stato Civile e 306 le pratiche anagrafiche. Infine, per quanto concerne, l’area tecnica sono 75 i certificati di destinazione urbanistica prodotti nel 2023.

Una sintesi che attesta una vivace ed intensa attività amministrativa che vede amministratori ed uffici comunali impegnati in prima linea. Per questo motivo, nell’augurare un felice anno nuovo ai girifalcesi e ai concittadini residenti fuori regione, si ringraziano i dipendenti comunali con la consapevolezza che, il 2024, sarà un anno di importanti traguardi per il Comune di Girifalco. E, quindi, per l’intera comunità.