Scontro bus-auto sulla SS106 nel Catanzarese: un morto e un ferito

E’ di un morto e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sulla strada statale 106 all’altezza di Badolato, in provincia di Catanzaro. Per cause ancora in corso d’accertamento, due mezzi, un autobus e una Fiat 500, si sono scontrati. Nell’impatto e’ morto il conducente settantenne della vettura ed e’ rimasta ferita, gravemente, la passeggera della Fiat 500 che e’ stata estratta dall’abitacolo da una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro – distaccamento di Soverato – ed e’ stata affidata al personale sanitario del servizio sanitario di emergenza 118 per le cure del caso e per il successivo trasferimento, in ambulanza, in ospedale. Gli operatori sanitari di un’altra ambulanza giunta sul posto hanno prestato soccorso ad alcuni passeggeri dell’autobus rimasti contusi nello scontro.