Domani la commemorazione della strage di via D’Amelio: appuntamento alle 18.30 nel quartiere Pistoia a Catanzaro

L’Amministrazione Comunale di Catanzaro renderà omaggio al magistrato Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta tragicamente uccisi per mano mafiosa il 19 luglio 1992 in occasione del 31esimo anniversario dalla strage di via D’Amelio.

L’appuntamento è per domani 19 luglio 2023 alle ore 18.30 nel quartiere Pistoia, presso il campo di basket recentemente messo in sicurezza dall’Amministrazione Comunale e ora a disposizione dei cittadini.

Durante la manifestazione si terrà un minuto di silenzio in ricordo di Paolo Borsellino e della sua scorta. A seguire, ci sarà l’alzabandiera e l’inno d’Italia e, infine, i saluti istituzionali.

All’evento sono stati invitati le autorità militari, religiose e civili della città, compresi tutti i componenti del Consiglio Comunale e della Giunta.

Si tratterà in una importante occasione per onorare la memoria di coloro che hanno sacrificato la propria vita nella lotta contro la criminalità organizzata e per ribadire l’impegno civile a promuovere la sicurezza e la legalità in tutti i quartieri della nostra città. L’invito è dunque rivolto a tutta la cittadinanza affinché possa partecipare numerosa a questo importante evento di commemorazione e riflession