Catanzaro, Iemma: “Incontro proficuo con ufficio circondariale marittimo per monitorare la pronta installazione dei pontili al porto”

“Un incontro proficuo da cui è emersa la volontà comune di creare le condizioni migliori per vedere al più presto avviati i cantieri per l’installazione dei pontili galleggianti al porto”. Ad affermarlo è la vicesindaco con delega alle politiche del mare, Giusy Iemma, a margine della riunione tenutasi a Palazzo De Nobili, presieduta dal sindaco Nicola Fiorita – insieme all’assessore al Patrimonio Antonio Borelli e alla dirigente di settore Diana Minniti – con il Capo del Compartimento marittimo di Crotone, Capitano di vascello Vittorio Aloi, ed il Capo del Circondario marittimo di Soverato, tenente di vascello Leo Spina.

“Si è discusso – afferma Iemma – delle soluzioni concrete atte a completare l’iter burocratico-amministrativo e dare il via libera definitivo ai lavori inerenti gli specchi d’acqua da parte della ditta Carmar. Sono state recepite alcune indicazioni da parte degli autorevoli rappresentanti dell’Ufficio circondariale marittimo che riteniamo possano essere utili per la proposta di riorganizzazione complessiva della logistica e dei servizi del Porto, messa sul tavolo dall’amministrazione comunale. Ringraziamo, perciò, l’Ufficio circondariale marittimo per la collaborazione dimostrata e la preziosa interlocuzione avviata al fine di regolamentare tutte le attività legate all’infrastruttura in vista della stagione estiva”.