“Programma Sperimentale Mangiaplastica”: il Comune di Catanzaro partecipa al bando

La giunta comunale, presieduta dal sindaco Nicola Fiorita, ha approvato, su proposta dell’assessore all’Ambiente Aldo Casalinuovo, l’adesione al bando ministeriale “Programma Sperimentale Mangiaplastica” per l’acquisto e l’installazione di un eco-compattatore di capacità alta. Si tratta, in particolare, di un impianto per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in grado di riconoscere in modo selettivo quelle in PET e ridurne il volume favorendone così il riciclo.

“È un segnale di attenzione verso l’ambiente – commenta l’assessore Casalinuovo – ma anche una ulteriore dimostrazione di come non intendiamo perdere nessuna opportunità di reperire risorse extra comunali in materia. In questo caso, se come abbiamo ragione di ritenere, il progetto predisposto dal settore Ambiente verrà accolto, avremo a disposizione una cifra che sfiora i trentamila euro per una tecnologia in grado di compattare le bottiglie in plastica, riducendone il volume recuperando fino al 90% di quello originale. Dunque si ricicla, dando così un contributo anche all’economia circolare. Ovviamente – chiuse Casalinuovo – l’auspicio è che questa nuova e indispensabile cultura green diventi presto patrimonio comune dei cittadini perché sono loro l’attore principale del processo virtuoso. A noi amministratori, il compito di creare le condizioni necessarie affinché tutti insieme si compia il salto di qualità”.