Catanzaro: le congratulazioni dell’assessore Borelli a Pietro Falbo, nuovo presidente della Camera di Commercio CZ-KR-VV

“Con l’elezione di Pietro Falbo a presidente della nuova Camera di Commercio che ha accorpato gli organismi di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia inizia una nuova stagione per la rappresentanza delle categorie produttive. Una sfida difficile, che vedrà le province consorelle avviare un percorso unitario nel portare avanti le istanze delle imprese del territorio con l’obiettivo comune di contribuire al rilancio dell’economia in un periodo molto complesso”. Lo afferma l’assessore alle Attività economiche e al Turismo, Antonio Borelli.

“Al presidente Falbo – prosegue – che proviene dal mondo associativo del commercio e conosce da vicino i problemi e le potenzialità dei settori produttivi, voglio rivolgere le mie congratulazioni per il nuovo incarico che sono convinto saprà svolgere con l’entusiasmo e la passione che lo caratterizzano. Da parte dell’amministrazione comunale e dell’assessorato che ho l’onore di guidare, non posso che assicurare il pieno sostegno nella condivisione di mission e obiettivi che devono vedere le istituzioni e le categorie camminare fianco a fianco. In tal senso, Catanzaro potrà sicuramente recitare un ruolo propulsivo e attivo, ponendosi quale faro amministrativo di riferimento anche per le altre province, nell’ottica di una nuova governance che ponga al centro le vocazioni e le peculiarità di ciascun territorio”.