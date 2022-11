Fusione delle Camere di commercio Catanzaro-Crotone-Vibo: il ringraziamento del sindaco Limardo e dell’assessore Corrado al commissario e già presidente Sebastiano Caffo

Nel giorno della costituzione della nuova Camera di commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, il sindaco della città capoluogo Maria Limardo e l’assessore alle Attività produttive Carmen Corrado intendono rivolgere un ringraziamento al commissario e già presidente dell’ente camerale vibonese Sebastiano Caffo.

“In questi anni abbiamo avuto modo di portare avanti diverse iniziative in sinergia con la Camera di commercio per la crescita ed il rilancio del nostro territorio. Possiamo testimoniare come l’azione dell’ente camerale, del presidente Nuccio Caffo, così come del segretario generale Bruno Calvetta e di tutti i professionisti che vi operano, sia sempre stata incentrata sullo sviluppo e il supporto al tessuto produttivo provinciale, che in molti casi ha potuto contare su un partner affidabile per le proprie attività, dalla partecipazione ai molteplici bandi pubblicati all’internazionalizzazione, dalla digitalizzazione alle startup. Tutte attività nelle quali, quando se ne è presentata l’occasione, l’amministrazione comunale di Vibo Valentia ha inteso dare il proprio apporto. Siamo infatti convinti che soltanto la creazione di una rete territoriale tra enti e istituzioni possa aiutarci a superare quei deficit strutturali di cui il nostro Mezzogiorno purtroppo soffre da sempre. Deficit che saremo capaci di superare con slancio, colmando ogni gap, soltanto nella misura in cui saremo capaci di creare sinergie ed ottimizzare le risorse a nostra disposizione. Un impegno e un convincimento che il Comune di Vibo Valentia ha fatto proprio nell’agire e nel confrontarsi con le altre realtà del territorio, come la Camera di commercio.

Oggi, nel giorno dell’inclusione di Vibo nella più vasta Camera che comprenderà anche Catanzaro e Crotone, non possiamo che ringraziare il presidente Caffo per come ha saputo guidare l’ente in una difficilissima congiuntura economica mondiale, poiché i benefici per le imprese significano benefici per l’intero territorio di Vibo Valentia. Al nuovo direttivo, invece, gli auguri di un proficuo lavoro, certi che potremo contare ancora una volta su una collaborazione efficace e produttiva per tutta la nostra provincia”.