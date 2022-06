Elezioni: oltre 73mila catanzaresi chiamati al voto per le amministrative

Sono 73294 le elettrici e gli elettori catanzaresi chiamati alle urne domenica 12 giugno per le elezioni amministrative. Le donne aventi diritto sono 38503, gli uomini 34791. In 358 (di cui 175 donne e 183 uomini) votano per la prima volta. Gli iscritti alle liste aggiunte per i cittadini UE sono, invece, 350. Sono questi i dati forniti dall’ufficio elettorale di Palazzo De Nobili. Per quanto riguarda il referendum, il numero degli elettori si riduce in quanto gli iscritti all’Aire hanno la possibilità di votare all’estero: saranno 70406 in totale, di cui 33325 donne e 37081 uomini.

I seggi allestiti, privi di barriere architettoniche, sono 92; sei i seggi speciali; nove quelli cosiddetti volanti, situati cioè in strutture sanitarie con meno di 100 posti letto; 380 gli scrutatori impegnati nei seggi, insieme a 92 presidenti e 92 segretari. Sono 120, invece, gli scrutatori supplenti.

Circa 100 dipendenti comunali, tra Polizia locale e personale degli uffici tecnico, anagrafe ed elettorale, oltre a quelli comandati dai vari settori, cureranno i servizi richiesti dalla consultazione. La macchina comunale, predisposta dal responsabile dell’ufficio elettorale Franco Catanzaro, è stata allestita in base alle direttive impartite dalla dirigente Simona Provenzano e dalla segretaria generale Vincenzina Sica, che coordina tutto l’apparato elettorale e tiene i rapporti con la Prefettura e le Forze dell’Ordine.

GLI ORARI DEGLI SPORTELLI PER RICHIEDERE LA TESSERA ELETTORALE

Con orario continuato (sabato dalle 9 alle 18, domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15), coloro che hanno smarrito la tessera elettorale o esaurito i timbri sulla stessa potranno richiedere un duplicato negli sportelli adibiti al servizio nella sede centrale di via Iannoni e nella sede anagrafica decentrata di via del Mare (quartiere Lido).

CAMBIO SEDE PER ALCUNE SEZIONI

Si ricorda che, anche in occasione delle consultazioni amministrative e referendarie in programma domenica 12 giugno, i cittadini iscritti alle sezioni elettorali nr. 60-61-62-63-91, ricadenti nel quartiere Santa Maria, dovranno recarsi nel plesso scolastico di via Mons. Apa, invece che nella scuola di via Molise, oggetto di lavori di riqualificazione. Gli elettori iscritti alla sezione 54 voteranno nella scuola media “San Michele”, in via San Michele 12, quartiere di Santa Maria.

Cambio di sede anche per le sezioni 43 e 44, che sono state spostate nel plesso scolastico del liceo classico Sirleto in piazza Duomo (locali scuola media).

SEGGI SPECIALI COVID

In occasione delle elezioni amministrative di domenica 12 giugno, l’ufficio elettorale comunale ha predisposto le misure organizzative per consentire ai soggetti positivi al Covid di esprimere il proprio voto. Saranno istituiti due seggi “speciali” – uno della sezione nr. 28 (ospedale Pugliese), l’altro della nr. 92 (policlinico Mater Domini) – nei quali il personale medico delle Usca raccoglierà il voto delle persone affette da covid ricoverate negli ospedali. Inoltre, come già avvenuto nelle scorse consultazioni, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in isolamento, potranno richiedere di esercitare il voto presso il proprio domicilio. Gli interessati dovranno far pervenire all’ufficio elettorale comunale – all’indirizzo elettorale@comune.catanzaro.it o alla PEC uff.elettorale@certificata.comune.catanzaro.it – una dichiarazione di voler votare da casa, inviando in allegato la certificazione medica rilasciata dall’Asp o dalla farmacia, da cui si attesta la positività al covid, copia del documento di identità e proprio recapito telefonico. L’ufficio elettorale provvederà ai successivi adempimenti attivando il seggio speciale e concordando appuntamento a domicilio per l’esercizio del diritto di voto.

LUNEDI 13 GIUGNO CHIUSI SPORTELLI UFFICI ANAGRAFE ED ELETTORALE

Lunedì 13 giugno gli sportelli dell’ufficio anagrafe e dell’ufficio elettorale, rimarranno chiusi per consentire gli adempimenti correlati alle elezioni amministrative. Rimarranno regolarmente aperti quelli dello stato civile, mentre i servizi anagrafici saranno garantiti dalla sede decentrata del quartiere Lido.

Tutti i dati e le comunicazioni sono consultabili sul sito del Comune all'indirizzo www.comunecatanzaro.it.