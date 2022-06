Comunali, Rampelli (FdI): “A Catanzaro Wanda Ferro unica candidata di centrodestra”

“Wanda Ferro e’ il candidato giusto, perche’ e’ un investimento per il presente e per il futuro”. Cosi’ il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli (FdI), parlando con i giornalisti a Catanzaro, a margine di un’iniziativa elettorale a sostegno della parlamentare di FdI che e’ candidata sindaco nel capoluogo calabrese in autonomia rispetto agli altri alleati di centrodestra.

“Se pensiamo – ha proseguito Rampelli – che l’Italia per modernizzarsi ha bisogno di un sistema bipolare e quindi della democrazia dell’alternanza, significa che dobbiamo mettere un freno a situazioni anomale che non rendono giustizia di un rapporto tra sano tra i cittadini elettori e le istituzioni pubbliche. Quindi Wanda Ferro e’ l’unica candidata di centrodestra in pista. Ci aspettiamo di arrivare primi perche’ non si gioca mai per partecipare ma per vincere”.

“Per restare nel gergo sportivo, il nostro candidato – ha aggiunto il vicepresidente della Camera – e’ un centravanti di sfondamento, una persona trasparente, coerente, preparata, un’esperienza amministrativa alle spalle, non ha mai deluso i cittadini di questo territorio e puo’ rappresentare l’unica vera prospettiva di rinascita per questa terra meravigliosa ma disperata”.