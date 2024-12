II gruppo del Pd in Consiglio regionale: “No al Defr e alla figura del consigliere supplente”

complicazione per un settore già in crisi, senza alcuna soluzione concreta per migliorare i servizi sanitari”.

Ernesto Alecci, infine, ha invece criticato la gestione “di facciata” del centrodestra, accusando il governo regionale di privilegiare gli annunci e le campagne mediatiche rispetto alle azioni concrete. “Il settore turistico è un esempio lampante: si parla di voli speciali e Capodanni straordinari, ma mancano trasporti efficienti e strutture ricettive adeguate per accogliere i visitatori”.

Il gruppo del Pd ha anche espresso un deciso no all’introduzione della figura del consigliere regionale “supplente”. “È un tentativo di riequilibrare i rapporti interni alla maggioranza di centrodestra, non certo una risposta alle necessità dei cittadini calabresi”, ha dichiarato Bevacqua. “Noi riteniamo prioritario proporre una riforma seria, come l’introduzione del voto disgiunto, che consenta ai calabresi di scegliere liberamente sia il presidente della Giunta sia i consiglieri regionali”.

Il consigliere Franco Iacucci ha criticato fortemente la modifica voluta dal centrodestra spiegando con chiarezze che è una falsità quella di una riforma a costo zero: “Il numero dei consiglieri supplenti salirà diminuendo quello degli assessori esterni ed è chiaro che l’invarianza finanziaria è l’ennesima bugia del centrodestra al governo”.