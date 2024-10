Tenuta del Travale: Eleuteria 2021 selezionato per la Wine List Italia 2024 alla Milano Wine Week

Il vino Eleuteria 2021 di Tenuta del Travale è stato selezionato dal sommelier Andrea Gionchetti, del ristorante stellato Qafiz di Santa Cristina d’Aspromonte, per partecipare all’esclusiva Wine List Italia 2024. Questo prestigioso evento, giunto alla sua terza edizione, è dedicato alla sommellerie professionale d’Italia e fa parte della Milano Wine Week,

Dopo il successo delle edizioni precedenti, la Wine List Italia di quest’anno coinvolgerà i migliori sommelier italiani, che presenteranno una selezione delle migliori etichette al mondo. Il vino Eleuteria 2021 entrerà a far parte della Guida ufficiale Wine List Italia 2024, che sarà disponibile sia in formato cartaceo che digitale, offrendo una vetrina unica per i migliori vini italiani.

L’evento si terrà il prossimo 6 ottobre 2024 presso il prestigioso Palazzo Bovara a Milano, dove i visitatori potranno partecipare a un’esperienza di Grand Tasting guidata dai sommelier più rinomati d’Italia. Andrea Gionchetti, sommelier che rappresenterà Tenuta del Travale, è conosciuto per la sua grande sensibilità e competenza nel settore. La sua capacità di coniugare eleganza e professionalità nel proporre vini d’eccellenza ha reso la sua selezione particolarmente apprezzata.

Tenuta del Travale, situata tra le colline della Presila in Calabria, si distingue per la produzione di vini artigianali e rari, fortemente legati al territorio e alla tradizione della viticoltura eroica. Ogni bottiglia racchiude l’essenza di un terroir unico, caratterizzato da condizioni climatiche e geografiche eccezionali. L’etichetta Eleuteria, con il suo nome che evoca il concetto di libertà (dal greco “ἐλευθερία”), rappresenta al meglio questa filosofia, offrendo un vino che esprime l’autenticità del territorio calabrese.

La partecipazione a Wine List Italia 2024 è un ulteriore riconoscimento per l’impegno della Tenuta del Travale nel produrre vini d’eccellenza, capaci di conquistare esperti del settore e appassionati di tutto il mondo. Il percorso della cantina, fatta di ricerca, tradizione e attenzione alla sostenibilità, continua a raccogliere consensi, contribuendo a rafforzare la percezione del brand come simbolo di qualità e unicità.