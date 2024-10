Merano Winefestival, spazi espositivi a disposizione delle aziende vitivinicole

Promocalabriacentro ha pubblicato una manifestazione d’interesse per la partecipazione all’evento che punta ad esaltare le eccellenze del settore enogastronomico. Adesioni fino al 9 ottobre

La Camera di Commercio Catanzaro Crotone e Vibo Valentia, per il tramite della sua azienda speciale Promocalabriacentro, ha pubblicato una manifestazione d’interesse rivolta alle imprese del settore vitivinicolo per la partecipazione al Merano WineFestival, in programma dall’8 al 12 novembre 2024. L’evento, giunto alla 33° edizione, riunisce produttori, visitatori, stampa ed operatori del settore di tutto il mondo con l’obiettivo di esaltare le eccellenze del settore enogastronomico nazionale ed internazionale.

L’azienda speciale dell’ente camerale nell’occasione acquisirà un intero spazio espositivo, all’interno del quale ospitare le imprese aderenti, al fine di promuovere e far conoscere su scala internazionale le produzioni vitivinicole locali. All’evento simbolo del settore enogastronomico parteciperanno oltre 650 aziende vitivinicole, sono attesi più di settemila visitatori e tremila operatori del settore.

Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 9 ottobre. La partecipazione al Merano WineFestival è gratuita ed è riservata alle imprese del settore vitinicolo, le quali – una volta selezionate – potranno beneficiare dei servizi offerti dall’azienda Promocalabriacentro: oltre allo spazio espositivo, all’interno della collettiva, debitamente attrezzato, sarà garantita visibilità attraverso diversi canali: siti web, newsletter, loghi, catalogo e brochure, social e stampa.

«Il Merano Winefestival rappresenta una straordinaria vetrina per presentare e far ulteriormente conoscere i prodotti enogastronomici dei nostri territori» ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio Catanzaro Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo. «Una produzione di vera eccellenza sicuramente in grado di competere sui mercati globali con la giusta visibilità assicurata dalla partecipazione a simili eventi espositivi».

Ulteriori informazioni, riguardanti le modalità di partecipazione, sono visionabili sul sito istituzionale dalle Camera di Commercio Catanzaro Crotone e Vibo Valentia (al seguente link: https://czkrvv.camcom.it/merano-winefestivalmerano-8-12-novembre-2024/) e sul sito dell’azienda speciale Promocalabriacentro (al seguente link: http://www.promocatanzaro.it/web/7232/merano-winefestival-merano-8-12-novembre-2024/)