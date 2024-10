Legale Bergamini: “Con altri pm non saremmo qua dopo 35 anni. Chi sbaglia paga, ma la legge non è uguale per tutti”

“Essere arrivati fin qua è un grande risultato. Adesso vedremo cosa deciderà la Corte. Però, insomma, prima di parlare mi sono voltato, ho visto l’aula, ho visto i nipoti di Dennis, Donata. Ho visto le poltrone vuote, che non erano vuote perché riempite da altri, dai genitori di Dennis, di Domizio. Ho visto tutta la famiglia, tutta una vita. Tutta una vita che scorreva dietro le mie spalle. E’ stata una sensazione molto particolare, infatti per questo mi sono commosso quando leggevo le dichiarazioni di Domizio, che col cappello in mano è andato in questura per denunciare suo figlio su delle dicerie, purché si facesse verità”. A dirlo l’avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia Bergamini, dopo che i giudici della Corte d’assise di COSENZA sono entrati in camera di consiglio per la sentenza. “Diciamo – ha aggiunto – che non meritava l’atteggiamento tenuto dalla difesa, al di là della responsabilità dell’imputata. La famiglia Bergamini non meritava quelle parole, quegli atteggiamenti, perché in fin dei conti se noi siamo qua è perché la magistratura ha sbagliato e in teoria dovrebbe pagare. Se questi magistrati ci fossero stati all’epoca della morte di Dennis noi non saremmo tutti qua dopo 35 anni, la vicenda di Dennis sarebbe già risolta. Questo è l’amaro che porti in bocca, perché se io sbaglio, pago. Se tu sbagli, paghi. La legge però non è uguale per tutti”.